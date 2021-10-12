Royal Canin'den kadın veteriner hekimlere destek - Son Dakika

Bilim odağında çalışmalar gerçekleştiren ve hayvan sağlığını olumlu yönde dönüştüren kadın veteriner hekimlerin gelişimini desteklediğini duyuran Royal Canin, kadınların yüksek standartlarda uzman bilgiler ile donatılabilmesi ve hem kişisel hem de mesleki olarak güçlendirilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının kendi geleceklerini şekillendirmenin ötesinde toplumsal gelişim sürecinin de önemli bir parçası olduğu gerçeği ile teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, "STEM alanındaki multi-disipliner düşünce yaklaşımı, problem çözme becerileri çağımızın önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Genç kızlarımızın iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerle bugünden donatırsak, gerekli eğitim desteğini sağlayabilirsek, birçok kadın liderin yetişeceğine dair hiçbir şüphe duymuyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılından bu yana üniversitelerin veteriner fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik Öğrenci Elçileri Programı'nı yürütüyoruz. Program kapsamında yer alan öğrencilerin seçiminde kilit unsur olarak yer bulan eşit kadın temsiliyet oranı prensibi ile öğrencilere şirket içerisinde üst düzey yetkililer ile birebir mentorluk desteği sağlanıyor. Bu sayede kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunuluyor. Öğrenciler, hayvan sağlığı alanında uluslararası kabul gören uzman teknik bilgiler ile buluşturulurken mezuniyetleri öncesi geniş bir iletişim ağına da sahip oluyor" dedi.

"POZİTİF BİLİMLERDE KADININ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Çelikkol açıklamasının devamında, "STEM nitelikleri açısından güçlü nesiller yetiştirme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu alıyor ve geleceğin veteriner hekimlerini, ihtiyaç duyulan yetkinlikler ile destekliyoruz. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi ve kadınların STEM alanında eşit imkanlar ile desteklenebilmesi için bilgi ve deneyim anlamında onları besliyoruz. Pozitif bilimlerde kadının gücüne inanıyoruz. Royal Canin olarak, STEM alanında ne kadar çok kadın çalışma imkanı yakalarsa o derecede büyük bir değer yaratılabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.