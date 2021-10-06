RTÜK'ten Başak Demirtaş'ın açıklamaları hakkında inceleme - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX yayın kuruluşunda gerçekleşen programda konuk olarak yer alan Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)