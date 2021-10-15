Ruhsatsız motosikletlerle yarış yaparken yakalandılar - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesin ruhsatsız motosikletlerle yarış yapan iki şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. İki motosikletin sokakta yarış yaptığını fark eden polis ekipleri şahısların peşine düştü. Polisi görerek kaçmaya başlayan şahısları ara sokaklara girse de polisten kaçamadı. Kısa süreli kovalamaca sonrası yakalanan ve isimleri açıklanmayan iki şahıs ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, yarışta yapılan motosikletlerin yapılan trafik sorgulamalarında ise ruhsat ve plakalarının olmadığı belirlendi. - AFYONKARAHİSAR