Rus savaş filosu Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptı - Son Dakika

Rus savaş gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, boğazın 140 kilometre güneybatısından geçiş yapan gemilerin, Japon Denizi istikametine ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, filo Tsuşima'nın 60 kilometre kuzeydoğusundayken bir Rus gemisinden helikopterin havalandığı kaydedildi.
Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği basın toplantısında, Japon hükümetinin durumu yakından izlediğini ifade etti.
İsozaki, "Japonya'yı çevreleyen sular ile hava sahalarında gözlem faaliyetlerini tam kapsamlı olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Rus gemilerinin, ay ortasından beri ortak tatbikat gerçekleştiren Çin ve Rusya donanmalarından unsurlar olabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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