Son Dakika | Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberlerine göre Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı 'İngushetia' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı 'İngushetia' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı 'İngushetia' isimli savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. (Utku Yaşar Cüce-İHA)

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