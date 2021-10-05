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Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

05.10.2021 10:11
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Son dakika haberi... RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Sarıyer açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken savaş gemisi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

- İstanbul
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı, Savaş Gemisi, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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