Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi - Son Dakika

- Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi

MOSKOVA - Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD ordusuna ait uçaklar, sınırlarına yaklaştığı gerekçesiyle Rus savaş uçakları ile müdahale edilerek uzaklaştırıldı.

Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait 2 adet B-1B stratejik bombardıman uçağı ve 2 adet KC-135 tanker uçağı Rus radarları tarafından takibe alındı. Rus sınırlarına yaklaşıldığı gerekçesiyle 2 Rus Su-30 savaş uçağı üslerinden kalkış yaparak havadaki uçakları tespit etti. Rus uçakları sınırlarına yaklaştıkları gerekçesiyle ABD uçaklarını takip ederek uzaklaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz üzerinde yaşananları kamuoyuna aktararak, "19 Ekim 2021'de, Rusya Federasyonu devlet sınırlarına yaklaşan hava unsurları, Rus hava kontrol sistemleri tarafından Karadeniz'in tarafsız sularında hava araçları tespit edildi. Tespit edilen hava hedeflerini belirlemek ve Rusya Federasyonu Devlet Sınırının ihlallerini önlemek için Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-30 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçakları, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-1B stratejik bombardıman uçağı ve 2 adet KC-135 tanker uçağı olarak belirleyerek Karadeniz üzerinden onlara eşlik etti" denildi.

Açıklamanın devamında Rus uçaklarının, ABD uçaklarını uzaklaştırmasından sonra üslerine geri döndüğü aktarılırken bu müdahalenin de uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiği vurgulandı.