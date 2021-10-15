Rusça Konuşanlar Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek ortak çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rusça Konuşanlar Eğitim ve Kültür Derneği Manisa Şubesi Başkan Yardımcısı Aygül Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de yer aldı. Yakın zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 'Tarzan Biziz' sosyal projesi kapsamında Kırmızı Köprü mevkii Çaybaşı Deresi'nde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine destekleri nedeniyle Başkanvekili Güzgülü'ne teşekkür eden Dernek Başkan Yardımcısı Aygül Yılmaz, ortak çalışmalara devam etmek istediklerini söyledi. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, ziyaret sonunda konuklarına hediyeler takdim etti.