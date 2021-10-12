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Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor - Son Dakika

Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor

12.10.2021 17:41
Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD arasında normalleşme çabası gösterilmemesi halinde ilişkilerin daha da kötüleşme potansiyeli olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD arasında normalleşme çabası gösterilmemesi halinde ilişkilerin daha da kötüleşme potansiyeli olduğunu söyledi.

Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile Bakanlık binasında görüştü. İki saatlik görüşmenin ardından Ryabkov, gazetecilere, Rusya-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya ile ABD ilişkilerinin daha da kötüleşme ihtimaline dikkati çeken Ryabkov, iki ülke arasında ilişkilerin iyileşmesi için atılım değil, ilerlemenin bile olmadığını dile getirdi. Ryabkov, "Normalleşmek için ilave çaba göstermezsek ilişkilerin daha fazla kötüleşme potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Mevcut krizde Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarının çalışmalarını dondurması ihtimalini göz ardı etmediklerini aktaran Ryabkov, "Bundan kaçınmak isteriz. Ancak böyle senaryoyu, böyle bir seçeneği kötü bir gelişme esnasında göz ardı edemeyiz." dedi.

Diplomatik misyonların işleyişi ve vize sorunuyla ilgili çözüme yönelik ilerleme kaydedilmediğini ifade eden Ryabkov, ABD'nin Rusya'nın taleplerini dinlemediğini söyledi.

Ryabkov, Nuland ile görüşmenin faydalı olduğunun altını çizerek en azından müzakereleri yoğunlaştırmaya, özel istişareler düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

Rusya, ABD ile olan tüm kısıtlamaları kaldırmayı önerdi

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ryabkov ve Nuland'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin durumu ve beklentilerin tartışıldığı kaydedilen açıklamada, Rusya ve ABD'nin birbirlerinin topraklarındaki yabancı misyonlarının işleyişiyle ilgili konulara dikkatin çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, düşmanca Rus karşıtı eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı. Ancak Moskova gerilimi daha fazla tırmandırmaya çalışmıyor. Son birkaç yılda her iki taraftan getirilen tüm kısıtlamaları kaldırmayı öneriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nuland'a ikili ilişkiler gündeminde, uluslararası ve bölgesel problemler bağlamında Washintgon'un çatışmacı tavrını devam ettirmesinin ABD-Rusya ilişkilerini daha da bozacağı uyarısı yapıldığı aktarılan açıklamada, eşitlik ilkeleri ve karşılıklı çıkarlar temelinde gerçekçi bir anlayışla ilişkilerin inşa edilmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Görüşmede, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de hazır bulunduğu bildirildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, sergey ryabkov, 1 Temmuz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yok saymıyor - Son Dakika
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