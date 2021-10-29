Rusya'da 4 Kırım Tatar Türkü'ne toplam 56 yıl hapis cezası - Son Dakika

- Rusya Güney Bölge Mahkemesi, Hizb-ut Tahrir davasından yargılanan 4 Kırım Tatar Türkü'ne toplamda 56 yıl hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Kırım'ın Bahçesaray kenti ve Bahçesaray bölgesinde 7 haneye yapılan Hizb-ut Tahrir operasyonlarında 5 kişi gözaltına alınmış, daha sonra 1 kişi ise serbest bırakılmıştı. Operasyonlarından ardında göz altına alınarak yargılanan 4 Kırım Tatar Türkü, bugün Rusya'nın Rostov-Na-Danu kentinde mahkemeye çıkarıldı. Rusya Güney Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, Rusların Kırım'ı işgal ettiği tarihleri olan "1783", "1944", "2014" yıllarının yazılı olduğu pankartlarla çıkarken, mahkeme daha önce savcılık makamının 66 yıl hapis cezası talep ettiği davada karara vardı. Rus mahkemesi, Seytumer Seytumerov için 17 yıl hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezası, Osman Seytumerov için 14 yıl hapis ve 1,5 yıl denetimli serbestlik cezası, Rüstem Seitmemetov için 13 yıl hapis ve 1 yıl denetimli serbestlik cezası, Amet Süleymanov için ise 12 yıl hapis ve 1 yıl denetimli serbestlik cezası verdi. Mahkemenin verdiği karar ile 4 Kırım Tatar Türkü'nü, toplamda 56 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Kırım Tatar Türkü 4 sanık, daha önce Rus mahkemesine yaptığı savunmada, kendilerinin hiçbir örgüt ile bağlantısı olmadığını, Kırım'ın, Rusya tarafından işgal edildiğini dile getirdikleri için Rus istihbaratının kendilerine yönelik operasyon yaparak terör örgütleri ile ilişkilendirdiklerini ifade etmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)