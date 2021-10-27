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Rusya'da bin 123 korona nedenli vefat ile yeni rekor kırıldı - Son Dakika

Rusya'da bin 123 korona nedenli vefat ile yeni rekor kırıldı

27.10.2021 13:17
Rusya'da bin 123 korona nedenli vefat ile yeni rekor kırıldı

Rusya'da günlerdir artan korona virüs nedenli vefat sayısında bugün bin 123 vefat ile yeni bir rekor kırıldı.

Rusya'da günlerdir artan korona virüs nedenli vefat sayısında bugün bin 123 vefat ile yeni bir rekor kırıldı.

Rusya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında bugün de yeni bir rekor kırıldı. Önceki gün ilan edilen bin 106 vefat sayısı rekoru bugünkü verilerle rafa kalktı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi, bugün bin 123 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyururken, bu sayıyla yeni bir rekor kırıldı. Rusya'da böylelikle vefat sayısıyla 2 gün üst üste rekor kırılırken, salgının başından beri ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 233 bin 898'e ulaştı.

BAŞKENT MOSKOVA'DAN YENİ REKOR

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en fazla olduğu kent yine başkent Moskova oldu. Moskova'da da vefat sayısıyla yeni bir rekor kırılarak, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti. Moskova'yı 74 vefat ile St. Petersburg takip ederken, Krasnodar bölgesinde 42, Başkurdistan'da 36 ve Stavropol bölgesinde 33 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYILARINDA UFAK GERİLEME

Rusya'da 2 gün önce salgının başından beri en yüksek vaka sayısı görülmüş ve bu bir rekor olarak kaydedilmişti. Merkezin verilerine göre son 24 saatte ülkede 36 bin 582 yeni vaka kayıtlara geçerken, bu sayıyla birlikte vaka sayılarında bir gerileme yaşandığı görüldü. Salgının başından beri ülkedeki toplam vaka sayısı da 8 milyon 352 bin 601'e yükseldi. Başkent Moskova, 5 bin 789 yeni vaka ile ilk sırada yer alırken, Moskova'yı 2 bin 913 vaka ile St. Petersburg, 297 vaka ile Samara bölgesi ve 783 vaka ile Nijniy Novgorod takip etti.

Son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı da 29 bin 151 olarak açıklandı. Böylelikle salgının başından beri ülkede iyileşenlerin sayısı 7 milyon 242 bin 735'e yükseldi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Koronavirüs, Petersburg, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da bin 123 korona nedenli vefat ile yeni rekor kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da bin 123 korona nedenli vefat ile yeni rekor kırıldı - Son Dakika
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