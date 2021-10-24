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Rusya'da cezaevlerindeki işkence görüntülerini sızdıran kişi arananlar listesinde - Son Dakika

Rusya'da cezaevlerindeki işkence görüntülerini sızdıran kişi arananlar listesinde

24.10.2021 00:09
Rusya'da cezaevlerindeki işkence görüntülerini sızdıran kişi arananlar listesinde

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerini içeren video arşivini sızdıran bilgisayar programcısını arananlar listesine aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerini içeren video arşivini sızdıran bilgisayar programcısını arananlar listesine aldı.

Bakanlığın arananlar listesine dahil olan Belarus doğumlu Sergey Savelyev Rusya Ceza Kanunu'nu ihlalle suçlanıyor.

Ekim ayının başında bir internet portalı üzerinden Rusya'nın bazı cezaevlerinde gardiyanlar tarafından mahkumlara sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayımlanmıştı. Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivindeki mahkumlara yapılan işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Bilgisayar programcısı Savelyev, bazı röportajlarında Saratov'daki cezaevine bilgisayar programcısı olarak alındığı için arşivlere ulaşma imkanına sahip olduğunu belirtmişti.

Daha sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi'ndeki 5 üst düzey yetkili görevden alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Federal Cezaevi Hizmetleri Saratov Bölge Başkanı Aleksey Fedotov istifa etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cezaevindeki olaylarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi olduğunu, konuyla ilgili olarak yetkililerin bu yüzden soruşturmayı hızlandırdığını aktarmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Bilgisayar, Taciz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da cezaevlerindeki işkence görüntülerini sızdıran kişi arananlar listesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da cezaevlerindeki işkence görüntülerini sızdıran kişi arananlar listesinde - Son Dakika
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