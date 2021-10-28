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Rusya'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor - Son Dakika

Rusya'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

28.10.2021 12:52
Rusya'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayısı yine rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'ne göre son 24 saatte ülke genelinde 40 bin 96 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697'ye yükseldi. En yüksek günlük vaka sayısı 8 bin 440 ile başkent Moskova'da kaydedildi. Bu sayının 26 Haziran'dan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Moskova'yı 3 bin 186 vaka ile St. Petersburg takip etti.

SON 24 SAATTE BİN 159 ÖLÜM

Rusya'da son 24 saatte bin 159 kişi virüse yenik düşerken, 3 gün üst üste günlük can kaybında rekor kırıldı. Toplam ölü sayısı ise 235 bin 57'ye ulaştı. En yüksek ölüm sayısı 95 ile Moskova'da görüldü. St. Petersburg'ta 70, Nijniy Novgorod'ta 45 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede dün bin 123, önceki gün bin 106 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 29 bin 318 artarak 7 milyon 272 bin 53'e ulaştı. Dünya genelinde en çok korona virüs vakası görülen 5. ülke olan Rusya, ölüm sayısında da 5. sırada yer alıyor.

BAŞBAKAN MİŞUSTİN'DEN "AŞI" ÇAĞRISI

Rus Tabipler Birliği'nin 13. Kongresi'nde konuşan Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, doktorları halkı aşı olma konusunda ikna etmeye çağırarak, "Bu tehlikeli salgına karşı aşılama işlemi, kendilerini ve başkalarını güvence altına alıyor. Bilim insanlarımız tarafından geliştirilen tek değil, birkaç çeşit aşımız var. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşamı tercih etmeleri için aşıya davet ediyorum" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında yeni rekor - Son Dakika


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