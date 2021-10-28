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Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı - Son Dakika

Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı

28.10.2021 15:07

- Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı Rusya'nın başkenti Moskova'da korona virüs vaka sayısında yaşanan artışın ardından 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kısmi kapanma başladı.

- Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da korona virüs vaka sayısında yaşanan artışın ardından 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kısmi kapanma başladı.

Rusya artan korona virüs vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor. Son günlerde rekor sayıda kaydedilen korona virüs vaka ve vefat sayısından sonra, başkent Moskova'da korona virüs salgınının hızını azaltabilmek için kısmi kapanmaya karar verdi. Bugün başlayan 11 günlük kısmi kapanma 7 Kasım'a kadar devam edecek. Kısmi kapanmada yiyecek satan marketler, eczaneler ve temel ihtiyaçları sağlayan mekanlar hizmet vermeye devam ederken; okullar, spor ve eğlence merkezleri ve restoranlar 7 Kasım'a kadar kapalı olacak.

Bu sabah Moskova sokaklarında sakinlik yaşanırken, metro istasyonunun oldukça kalabalık olduğu ve pek çok kişinin de maske takmadığı öğrenildi.

Moskova yönetimi 11 günlük kısmi kapanmada vatandaşlara evde kalmalarını değil, yurtiçi ve yurtdışını kapsayan çeşitli seyahat planları yapmalarını öneriyor.

Öte yandan Rusya'nın Karadeniz kıyısında yer alan gözde tatil şehri Soçi ise turist akınına karşı uyarılarda bulunuyor. Rus turistlerin en sık tercih ettiği Mısır ve Türkiye destinasyonlarındaki uçuşlara ise yoğun ilgi gösteriliyor.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetmiş, böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Rusya'da nüfusun sadece yüzde 32'si aşılarını tamamlamış durumda.

Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı
Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı
Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı
Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı
Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı

okullar, Kasım, Rusya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da korona virüs nedeniyle 11 günlük kısmi kapanma başladı - Son Dakika
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