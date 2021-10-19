Rusya'da korona virüs ölümlerinde yeni rekor kırıldı - Son Dakika

Rusya korona virüs salgınında yeni bir rekora imza atarak günlük vefat sayısını bin 15 olarak açıkladı.

Rusya korona virüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Ülkede artışa geçen korona virüs vaka sayısı yeni rekorları beraberinde getirdi. Dün açıklanan 34 bin 325 vaka sayısı, salgın boyunca kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezinin paylaştığı son 24 saate ilişkin verilere göre, ülkede bin 15 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, bu sayı salgında kaydedilen en yüksek günlük vefat sayısı oldu. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 225 bin 325'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu şehir ise başkent Moskova oldu. Salgın nedeniyle 73 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'yı, 68 vefat ile St. Petersburg, 40 vefat ile Krasnodar, 39 vefat ile Nijni Novgorod ve Sverdlovsk, 35 vefat ile Stavropol ve Başkurdistan takip etti.

MOSKOVA VAKA SAYISINDAKİ BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR

Rusya'da düne göre azalma gösteren vaka sayısı son 24 saatte 33 bin 740 olarak açıklandı. Son rakamlara göre salgının başından beri 8 milyon 60 bin 752 kişiye tanı konuldu ve ülkedeki aktif hasta sayısı da 794 bin 946'ya ulaştı. Son 24 saatte en yüksek vaka sayısının görüldüğü kentlerin başında 5 bin 700 ile yine Moskova yer aldı. St. Petersburg ise 3 bin 220 kişi ile Moskova'yı takip ederken en az vaka sayısının görüldüğü bölge ise Çukotka oldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)