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Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

19.10.2021 18:58
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana son 24 saatte 1015 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 225 bini geçti.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana son 24 saatte 1015 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 225 bini geçti.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 33 bin 740 artarak 8 milyon 60 bin 752'ye, sağlığına kavuşan sayısı ise 23 bin 426 artışla 7 milyon 40 bin 481'e çıktı.

Son 24 saatte 1015 kişinin yaşamını yitirmesiyle de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldığı ülkede, şimdiye kadarki virüs kaynaklı ölüm sayısı 225 bin 325 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 700 artarak 1 milyon 731 bin 937'ye, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 73 artışla 30 bin 305'e yükseldi.

Moskova'da yeniden salgına karşı önlemler

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki Kovid-19 durumunun "edişe verici" olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan yaşlı sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaşan Sobyanin, bu nedenle kentte salgına karşı bazı önlemler aldıklarını bildirdi.

Buna göre, 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda kalacak. Söz konusu karar, 6 ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalan, aşı yaptıran ve sağlık ve savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak.

Ayrıca, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler, personelinin yüzde 80'inin aşılanmasını sağlayacak.

Söz konusu önlemler, 25 Ekim'de devreye girerek 25 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacak.

Rusya'nın 79 bölgesinde vakalar artıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkenin 79 bölgesinde vakaların arttığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülke genelinde aşı olan veya salgına 6 ay içinde yakalananlar için barkod sisteminin yaygınlaştırılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya'da Kovid-19'a karşı aşılanan kişi sayısı 47 milyondan fazla

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, 47 milyon 558 bin kişinin tam aşılandığı ve toplumsal bağışıklığın yüzde 45 oranında olduğu bildirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 34 bin 325, can kaybı ise 998 olarak açıklanmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor - Son Dakika
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