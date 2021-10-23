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Rusya'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

23.10.2021 14:07
Rusya'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları her gün artmaya devam ediyor.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları her gün artmaya devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 678 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ülkedeki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 205 bin 983'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte iyileşen kişi sayısı 26 bin 77 artarak 7 milyon 143 bin 137 oldu.

Son 24 saatte 1075 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana ülkedeki "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedilirken, şimdiye kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 229 bin 528'e çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 803 artarak 1 milyon 761 bin 650, virüs kaynaklı ölümler de 82 artışla 30 bin 619'a çıktı.

Bölgelerde salgın durumuna göre tedbirler alınıyor

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.

Moskova'da, Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidilmesi yönünde karar alınmıştı.

Söz konusu tarihlerde tatil ilan edilen kentte, ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç, tüm şirketler kapalı olacak. Vatandaşlar, internet üzerinden alışveriş yapabilecek.

Restoran ve kafelerin sadece evlere servis yapmasına izin verilirken, bu tarihler arasında kamu hizmeti sağlayan devlet birimleri de kapalı olacak.

Bu süreçte, çocuk bahçeleri ile okullar da tatilde olacak. Tiyatro ve müzeler ise yüzde 50 doluluk oranını geçmemesi, barkod (QR kod) sisteminin kullanılması ve maske takılması şartıyla açık kalacak. Kültür, spor, eğlence ve diğer etkinliklerinin düzenlenmesi yasak olacak.

Ayrıca 25 Ekim 2021- 25 Şubat 2022'de, Moskova'daki 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda kalacak. Söz konusu karar, 6 ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Aynı tarihlerde, şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ve savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak.

Ayrıca, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler, personelinin yüzde 80'inin aşılanmasını sağlayacak.

Putin, ülkede Kovid-19 salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını ve 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini 20 Ekim'de bildirmişti.

Rusya'da aşılanan kişi sayısı 49 milyondan fazla

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, 49 milyonu aşkın kişinin aşılandığı ve toplumsal bağışıklığın yüzde 45,7 olduğu bildirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 37 bin 141, can kaybı ise 1064 olarak açıklanmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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