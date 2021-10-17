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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

17.10.2021 13:44
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 bin 303 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 997 artarak 223 bin 312, sağlığına kavuşan sayısı ise 18 bin 717 artışla 7 milyon 624 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 740 artarak 1 milyon 719 bin 414'e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 70 artışla 30 bin 163'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da 47 milyon 500 binden fazla kişi aşılanırken, toplumsal bağışıklık oranı yüzde 45 oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 33 bin 208, can kaybı ise 1002 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs, Rusya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı - Son Dakika
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