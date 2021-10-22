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Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı

22.10.2021 14:39
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana "günlük en yüksek" vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana "günlük en yüksek" vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 141 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 milyon 168 bin 305'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 25 bin 453 artarak 7 milyon 117 bin 60'a ulaştı.

Son 24 saatte 1064 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybının kaydedildiği ülkede, şimdiye kadar virüs nedeniyle 228 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 166 artarak 1 milyon 753 bin 847, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı da 79 artışla 30 bin 537 oldu.

Ülkedeki toplumsal bağışıklık oranı yüzde 45,7

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da yaklaşık 53 milyon 511 bin 786 kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı, 49 milyon 161 bin 150 kişinin ise tam aşılandığı kaydedildi.

Ülkede, toplumsal bağışıklığın yüzde 45,7'ye çıktığı belirtildi.

Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı - Son Dakika
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