Rusya'da Mevlid Kandili etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Rusya'da Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili nedeniyle kutlamalar yapıldı.

Moskova Merkez Camisinde Mevlid Kandili için farklı programlar düzenlendi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından camide Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, salavatlar getirildi. Ayrıca gençlerin katıldığı, İslami bilgileri içeren bilgi yarışması düzenlendi.

Öte yandan Moskova Merkez Camisinde "2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası" vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi'nin organizasyonu ile "Mevlid-i Nebi Sergisi" açılışı yapıldı.

Serginin açılışını Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Şehir Müftüsü İldar Alaaddinov ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar açılışta yaptığı konuşmada, Moskova Merkez Camisinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiğini hatırlattı. Müslümanların Mevlid Kandili'ni kutlayan Samsar, "Bu önemli gece tüm insanlığa güzellikler getirsin." dedi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Abbasov da, tüm insanlığa gelmiş olan Hazreti Muhammed'in bu ay içerisinde anıldığını ifade ederek, "Bu ay her birimiz, Hazreti Muhammed'i daha fazla anlamaya ve örnek almaya çalışıyor, ardında bıraktıklarını hayatımıza ölçü yapıyoruz." dedi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Şehir Müftüsü Alaaddinov, tüm Müslümanlar için önemli olan bu dönemde Hazreti Muhammed'in daha çok hatırlandığını dile getirdi.

5 Kasım'a kadar sürecek sergide Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kutsal Emanetlere dair fotoğrafların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesinde bulunan el yazması eserlerdeki Hazreti Muhammed ile ilgili minyatür, salavat ve kasidelerden seçkiler yer alıyor.