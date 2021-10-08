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Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti

08.10.2021 16:39

- Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sahte içkiden zehirlenen 37 kişiden 18'i hayatını kaybetti.

- Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti

MOSKOVA - Rusya'da sahte içkiden zehirlenen 37 kişiden 18'i hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde dün akşam saatlerinde 37 kişi hastanelere müracaat etti. Kişiler üzerinde yapılan ilk incelemelerde içtikleri alkol nedeniyle zehirlendikleri ortaya çıktı. İlk etapta 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, bugün ise söz konusu sayının 18'e ulaştığı açıklandı. Tedavi altında bulunanlardan 6'sının durumunun ağır olduğu da bildirildi. Zehirlenme vakalarından sonra Orenburg bölge savcılığının soruşturma başlattığı belirtilerek, soruşturma dahilinde zehirlenen ve bilinci açık olan kişilerin ifadeleri aracılığıyla alkollerin temin edildiği adresin belirlendiği ifade edildi. Rus polisinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda şişelenmiş yüzlerce sahte içki ele geçirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi de yaptığı açıklamada, yerel makamların başlattığı soruşturmayı komitenin sürdüreceğini ve ilk etapta sahte içki üreten ve satan toplam 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, şişelenmeye hazır 600 litre sahte alkolün yanı sıra şişelenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş 250 şişenin de ele geçirildiği ifade edildi. Orenburg Bölge İdaresi halka yaptığı duyuruda, etiketsiz ve yasal olmayan içkilerin tüketilmemesi gerektiğini belirterek, içkilerin satışını gerçekleştiren kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. İdare ayrıca, olaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Alkol, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da sahte içkiden 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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