Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 29'a çıktı - Son Dakika

Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen 3 kişi daha öldü.

Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.

Zehirlenenlerden bazılarının hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiği zehirlenme olayı ile ilgili olarak sahte alkol üretimi ve satış yapmaları nedeniyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.

Rus basınında, Orenburg bölgesinin doğusunda dün sahte içkiden zehirlenen kişi sayısının 54'e çıktığı aktarılmıştı.