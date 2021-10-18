Rusya'da vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 34 bin 325 yeni Korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayılarında yeni bir rekor kırıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyonu geçti.

Rusya'da son günlerde artışa geçen Korona virüs vaka sayıları ile yeni bir rekora imza atıldı. Rusya Korona virüs ile Mücadele Merkezi paylaştığı son 24 saate ilişkin verileri göre, ülkede 34 bin 325 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından beri ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 8 milyon 27 bin 12'ye ulaştı. Rusya'daki aktif vaka sayısının da 785 bin 647 olduğu belirtildi. Rusya'nın St. Petersburg kentinde günlük 3 bin 97 yeni vaka, Samara Bölgesi'nde 915, Nijni Novgorod'ta 676, Voronej kentinde ve Başkurdistan'da 660 yeni vaka tespit edildi.

Ülke genelinde son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 998 artarak 224 bin 310'a yükseldi.

MOSKOVA'DA DA YENİ REKOR KIRILDI

Rusya'da yükselen vaka sayılarının ardından başkent Moskova'dan da yeni bir rekor haberi geldi. Moskova'da son 24 saatte yeni vaka sayısı 6 bin 823 olarak duyurulurken bu sayı pandeminin başından beri görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Moskova'da salgın döneminde toplam 1 milyon 726 bin 237 kişide Korona virüs tespit edildi. Rusya'da Korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının en fazla Moskova'da olduğu açıklandı. Moskova'da 69 kişi Korona virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı toplamda 30 bin 232'ye yükseldi. Günlük ölü sayılarında Moskova'yı 67 ölüm ile St. Petersburg, 38 ile Krasnodar ve Nijni Novgorod, 37 ile Sverdlovsk ve 36 ile Başkurdistan takip etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)