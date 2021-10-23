Rusya'dan 300 turizm acente yetkilisi Muğla'da buluştu - Son Dakika

Rusya'nın çeşitli şehirlerinden 300 turizm acente yetkilisi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araya geldi.

YDA Dalaman Havalimanı ile Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Intourist iş birliğinde Ölüdeniz mahallesindeki bir otelde düzenlenen 13. Turizm Forumu'nda turizm planlaması konuşuldu.

En başarılı turizm acentelerine ödüllerin verildiği forumda, bölgenin tanıtımı da gerçekleştirildi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dalaman destinasyonu için İngiltere'nin ardından en önemli ikinci ülke konumunda olduğunu söyledi.

Rusya'nın 10 havalimanı ve 7 şehrinden Dalaman Hava Limanı'na uçuş olduğunu belirten Güvenç, şunları kaydetti:

"Salgından önce 17 şehirden uçuş oluyordu. Yaptığımız diyaloglarda gelecek yıl şehir ve uçuş sayısının fazla olacağını öngörüyoruz. Artık pazarlar, kendini toplamaya başladı. Salgın sonrası Rusların tatil özlemini giderdiği en yakın ülke Türkiye. En önemli destinasyonlarından birisi de Dalaman."

Rusya'dan Muğla'ya gelen turist sayısının 10 yıl önce 72 bin iken artık 400 bine ulaştığını vurgulayan Güvenç, salgına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini aktardı.

Intourist Tur yurt dışı direktörü İsmail Bölükbaşı da firma olarak 2012'yi Dalaman yılı ilan ettiklerini, o yılarda yaklaşık 75 bin turistin Rusya'dan Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

İyi bir pazarlamayla Türkiye'ye gelen Rus turist sayısını birkaç yılda iki katına çıkardıklarını vurgulayan Bölükbaşı, bölgede otel eksikliği olduğunu daha fazla turistin gelmesi için yatak sayısının artırılması gerektiğini anlattı.

Etkinliğin ardından, otelin genel müdürü Mehmet Biçer ile Güvenç'e plaket verildi.