Rusya Devlet Başkanı Putin: "Avrupa enerji piyasalarında histeri yaşanıyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'da enerji üretimi yatırımlarının azaldığını belirterek, "Avrupa enerji piyasalarında bir çeşit histeri yaşanıyor. Çünkü birileri iklim değişikliği üzerine spekülasyon yapıyor ve o zaman enerji üretimine yatırımlar azalmaya başlıyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da, hükümet yetkilileriyle enerji piyasaları ve iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik atılabilecek çeşitli adımlar bulunduğuna işaret eden Putin, "Ülkemizde daha önce belirlenmiş bu adımlardan hiçbirini körü körüne uygulamamıza gerek yok. Azalan emisyon miktarına oranla ekonomik etkisi en faydalı olacak olanlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avrupa'da iklim değişikliği ve buna bağlı olarak enerji piyasalarında son dönemde yaşananlara yönelik eleştirilerde bulunan Putin, "Avrupa enerji piyasalarında bir çeşit histeri yaşanıyor. Çünkü birileri iklim değişikliği üzerine spekülasyon yapıyor ve o zaman enerji üretimine yatırımlar azalmaya başlıyor. Bu süreçlerin sancısız olması gerekir ve ülkemizin bu hataları tekrarlamamak için gerekli imkanları bulunuyor." dedi.

Rusya'da nükleer enerji ve hidroelektrik santrallerinin inşasına hız verilmesi gerektiğini belirten Putin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde nükleer, hidroelektrik, rüzgar ve güneş santrallerinden elde edilen enerjinin payı yüzde 37'yi aşıyor ve bu tür rekabetçi teknolojik avantajlardan mutlaka yararlanmalıyız. Nükleer enerjide projelerin uygulanma hızını artırmalıyız, küçük hidroelektrik santralleri geliştirmeliyiz. Kesinlikle rekabet avantajlarımız var."