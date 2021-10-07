Rusya, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesine yanıt verecek - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesi kararına yanıt vereceklerini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etmesi kararını değerlendiren Zaharova, bunun "şaşırtıcı", ancak "beklenen" bir karar olduğunu belirtti.

Zaharova, bu kararın sebebinin resmen açıklanmadığını savunarak, "Bir yandan etkileşime ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi ve iş birliğine çağrıda bulunulması, diğer yandan misyonumuzdaki üye sayısının kısıtlanması, bir diğer yandan da Rus tarafına buna benzer adımların sebebini açıklamayarak dezenformasyonun yapılması asıl ikiyüzlülüktür." dedi.

Rusya'nın buna yanıt vereceğini belirten Zaharova, "NATO ve NATO üyelerinin işbirliği yapma konusundaki isteksizliği, kesin ve geri dönülmez şekilde aşikardır. Bunu, misilleme önlemleri üzerinde çalışırken dikkate alacağız. Önlemler alınacak." ifadelerini kullandı.

" Afganistan'da DEAŞ'ın faaliyetlerinden endişeliyiz"

Zaharova, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin yanında gerçekleşen bombalı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini anımsattı.

DEAŞ'ın faaliyetlerinden endişeli olduklarını belirten Zaharova, Afganistan yönetimine Rus vatandaşları ile diplomatik temsilcilerinin güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

"İngiltere'yi siber silah yarışını kışkırtmamaya çağırıyoruz"

Zaharova, İngiltere'nin siber silahlanma yarışını başlatma girişiminde bulunduğunu savundu.

Rusya'nın buna karşı çıktığını belirten Zaharova, "İngiltere'yi siber silah yarışını kışkırtmamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.