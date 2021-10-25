İtalya, Sudan'daki gelişmelerden endişeli - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki darbe girişimine ilişkin gelen haberleri endişeyle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, Hartum'dan gelen haberlerden endişe duyuyor. İtalya, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ve bölgesel Afrika kuruluşlarının katkılarıyla uluslararası toplum tarafından da desteklenen Sudan'daki demokratik geçiş süreci ruhuna mümkün olan en kısa sürede geri dönülmesini ümit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da bu sabah, Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak belirlenemeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.