Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi - Son Dakika

Rusya, Progress MS-18 insansız kargo aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çok sayıda malzeme gönderdi.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Progress MS-18 insansız kargo aracını gönderdi. Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 03.00'te gerçekleştirilen fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (ROSCOSMOS) sitesinde canlı yayınlandı. Başkent Moskova'daki Rusya Uzay Uçuşları Merkezi uzmanları tarafından fırlatma ve roketin ilerleyişi sıkı bir şekilde takip edildi. Söz konusu kargo aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Zvezda Rus modülüne bin 490 kilogram ağırlığında gıda, yakıt ve bilimsel teçhizatın yanı sıra 420 litre su ve 43 kilogram oksijen gönderildi.

Fırlatılan MS-18 kargo uzay aracının bu gece TSİ 04.34'te istasyondaki Zvezda modülüne kenetlenmesi bekleniyor.