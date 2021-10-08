Ankara'da hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eniştesi Cemalaattin Alp için Gölbaşı Mezarlığı Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Gölbaşı Mezarlığı Camisine getirilen inşaat yüksek mühendisi Alp'in cenazesi, helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile Alp'in yakınları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, eniştesi Alp'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika