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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.10.2021 13:39
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ülke yönetiminde ortak aklı, istişareyi, şeffaflığı, denetimde hesap verilebilirliği tesis etmenin yolu Meclisten geçmektedir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ülke yönetiminde ortak aklı, istişareyi, şeffaflığı, denetimde hesap verilebilirliği tesis etmenin yolu Meclisten geçmektedir." dedi.

Karamollaoğlu, genel merkezde düzenlenen haftalık basın toplantısındaki konuşmasına, vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e rahmet dileyerek başladı.

Asiltürk'le çok uzun yıllar birlikte siyaset yaptıklarını anlatan Karamollaoğlu, "Birlikte nice badireleri atlattık çok çetin imtihanlar verdik. Darbeler gördük. Partilerimizin kapatıldığına şahit olduk. Siyasi yasaklı duruma düştük, birlikte cezaevinde yattık. Kendisini bu kadar yakından tanıyan bir yol arkadaşı olarak şunu çok net olarak söyleyebilirim ki kendisi çok kararlı, dikkatli ve inandıklarından asla taviz vermeyen bir insandı." diye konuştu.

Yeni yasama yılının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyen Karamollaoğlu, TBMM'nin millet iradesinin yegane tecelligahı olduğunu, bu nedenle Meclisin güçlü, etkin ve çözüm odaklı çalışabilmesi gerektiğini belirtti.

Son birkaç yıldır TBMM'nin işlevselliğini kaybettiğini ileri süren Karamollaoğlu, "TBMM'nin kaybettiği bu itibarını yeniden kazanması, önümüzdeki dönemde ülkemizin problemlerinin çözümü noktasında önemli bir husus olacaktır. Ülke yönetiminde ortak aklı, istişareyi, şeffaflığı, denetimde hesap verilebilirliği tesis etmenin yolu Meclisten geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına yönelik eleştirilerine katıldıklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Fakat bu kitapta dile getirilen eleştirileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişine uyarladığımızda benzer sorunların daha ciddi bir şekilde ülkemizde olduğuna da şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yüzde 19,58 olarak açıklanan resmi enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını, vatandaşın hissettiği oranın yüzde 40-50 civarında olduğunu ileri sürdü.

Seçimlerde partilerin farklı kanaatler ortaya koyacağına işaret eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı fikirlerimize rağmen birbirimizle birlikte olmaya mecburuz. Türkiye'yi bırakıp da başka bir yere gitme imkanı var mı? Yok. O halde birtakım aksaklık ve eksikliklere rağmen bizim birbirimizle kucaklaşmamız olmazsa olmaz. Biz siyasi partiler olarak birbirimizin ne düşmanıyız ne de hasmıyız sadece birbirimizin rakibiyiz. Rakipler düşman olmak mecburiyetinde değildir, düşman olmazlar."

Temel Karamollaoğlu, Togo Cumhuriyeti, TBMM, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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