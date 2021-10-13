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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi

13.10.2021 14:59

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin, "Bu hadiseyi önemsiyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin, "Bu hadiseyi önemsiyoruz. Çevre bizim için kalkınma kadar önemli bir hadisedir. Türkiye'mizde adaletin, hukukun tesis edilmesi kadar önemli bir hadisedir." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Afyonkarahisar'daki servis kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suriye'de iki polisin şehit olduğunu anımsatan Karamollaoğlu, "Biz teröre karşı ciddi bir mücadele veriyoruz, 'Başarıya ulaştık, artık terör bitti.' derken haftalık şehit haberleri hiç eksilmiyor. Bugüne kadar yüzlerce askerimiz, polisimiz şehit düştü. Onun karşısında da 'Şu kadar insan telef oldu.' deniliyor ama bu terörle mücadelede başarılı olduğumuzun tam da bir işareti değil." diye konuştu.

TBMM'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylandığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hadiseyi önemsiyoruz. Bu anlaşma, 22 Nisan 2016'da New York'ta atfedilmişti, Meclis'ten geçti. Çevre, bizim için kalkınma kadar önemli bir hadisedir. Türkiye'mizde adaletin, hukukun tesis edilmesi kadar önemli bir hadisedir. İçinde rahat yaşayacağımız bir dünya, sağlıklı çevre koşullarıyla hayata geçer. Geçmişte bize emanet edilen bu değerleri, Cenabıhakk'ın lütfu olan havayı, suyu, toprağı, bitki örtülerini, ormanlarımızı mutlaka bizden sonraki nesillere yine onların yaşayacağı rahat bir dünya teslim eder gibi teslim etmek mecburiyetindeyiz."

Ekonomi gündemini de değerlendiren Karamollaoğlu, bir ülkede kalkınma sağlanırsa ekonomik meselelerin daha kolay çözüleceğini söyledi. Türkiye'de hemen hemen her gün yeni zamlarla uğraşıldığını dile getiren Karamollaoğlu, doğal gaz ve elektrik zamları da göz önüne alındığında Cumhuriyet tarihinde bir ilkin yaşandığını, kişi başına gelirin ilk defa 7 yıl arka arkaya düştüğüne şahit olunduğunu savundu.

Temel Karamollaoğlu, bir gazetecinin, "TÜGVA üzerinden orduya, emniyete, kamu kurumlarına yüzlerce kişi yerleştirdiğine dair iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bu iddialar eskiden beri var. Maalesef FETÖ zamanında bu mantıkla çalışmalar zirveye çıkmıştı, sonunda başımıza ne kadar büyük bela açtığını görüyoruz. Varsa ki ihtimaldir, o zaman ciddi problemle karşı karşıyayız demektir. Bunun kabul edilmesi mümkün olmaz." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "6 parti sürekli birbirlerine gidiyor, hava kokluyor, bir yapmadıkları kısır günü kaldı." sözlerine ilişkin soru üzerine de Temel Karamollaoğlu, "Onlar da kebap partisi yapsınlar, biter gider. Başka ne diyeyim ben buna, laf mı bu? Bir araya gelip, oturursun, konuşursun. Biz hiçbir partiyle konuşmayalım diye bir şey söylemiyoruz, partilerin bir araya gelip konuşmasından bu kadar rahatsız olmanın manası ne?" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi

Temel Karamollaoğlu, Paris, TBMM, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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