Saadet Partisi Kadın Kolları, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyası başlattı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları, Türkiye genelinde "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyası başlattı.

Ankara, İstanbul ve diğer illerde eş zamanlı başlatılan kampanyada, orman yangınları nedeniyle yeşil yaşam alan kayıplarını telafi etmek için yeni bir orman oluşturmak ve canlılara yeni bir yaşam alanı kurma amaçlanıyor.

Kent meydanlarına kurulan stantlarda, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı"na ilişkin bilgi verilip, fidan başına 12 lira bedelle bağış yapmak isteyenler için bankaların IBAN numaralarının olduğu broşürler dağıtılacak. Ayrıca elden bağış yapmak isteyenler için de stantlardaki görevliler yardımcı olacak.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kollarınca meydanlara kurulan "Fikir Duvarı'na ise gençler düşünce ve temennilerini yazması için yönlendirilecek, böylece gençlerin doğaya ve çevreye sahip çıkması için farkındalık oluşturulacak.

"Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyası, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

"Çevreyi korumak ve daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz"

Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kolları Başkanı Mesude Sönmez, Eminönü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğadaki tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz, Necmettin Erbakan-Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanabilir ve herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Sönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnancımız ve medeniyetimiz bize, 'emanete sahip çıkma sorumluluğunu' yüklemiştir. 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz.' diyen peygamberimizin izinde, hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Bu sebeple, kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu, ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyasıyla kuracağımız, Necmettin Erbakan-Umut Ormanı'nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan, elimizdeki umuttur. Adalet, huzur, gelecek ve ülkemiz için 'Umut elimizde yeşerecek' diyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan- Umut Ormanı'na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz."

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Türkiye'ye umut aşılayan bir lider olduğunu vurgulayarak, "Saadet Partisi olarak Necmettin Erbakan-Umur Ormanı'nı başlattığımız için mutluyuz." dedi.

Yazıcı, "Türkiye genelinde başlayan bu kampanyaya bütün İstanbulluların ilgi göstereceğini umuyoruz. Bu kapsamda öncülük yapan kadın kollarına ve gençlik teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik demek umut demektir, Türkiyemizde insanımıza umut olacak politika, müjde ve yaklaşımları vermeye gayret ediyoruz. Bu sene orman yangınlarına maruz kalan ülkemizin ormanlarını canlandırmak için bu çalışma bir hayli önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kampanya tanıtımına, Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, Saadet Partisi İstanbul Gençlik Başkanı Yaşar Akkuzu, partililer ve vatandaşlar katıldı.