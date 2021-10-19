Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN'dan, akıllı şehir üzerine iş birliği - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN ile bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sunulan akıllı şehir çözümlerinin, şehrin demografik, coğrafi ve sosyolojik özellikleri de göz önünde bulundurularak ve yerel yönetimler ile iş birliği halinde uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu sebeple, ülkemiz belediyelerinin akıllı şehir uygulamalarını şehre özel hale getirecek strateji ve yol haritası oluşturma çalışmalarına ASELSAN önderliğinde katkı vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Leblebici açıklamasını şöyle sürdürdü: "Akıllı şehirler alanında yerli çözümlerin belediyenin hizmetine sunulacağı bu ilk projenin diğer belediyelerimize de örnek teşkil edeceğini umuyoruz. Sabancı üniversitesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi, altyapı ve akademik yeteneklerimiz ile disiplinler arası organizasyon gerektiren bu alanda söz sahibi olmayı ve önümüzdeki dönemde, Akıllı Şehirler dediğinde ilk akla gelen araştırma üniversitesi olmayı hedefliyoruz."

Akıllı şehir sistemleri belediyeler için öncelikli olacak

Dünyanın en önemli savunma şirketleri içerisinde ilk 50'de yer alan Aselsan, 40 yıldır savunma sanayisinde elde ettiği bilgi birikimi, tecrübe, mühendislik, teknoloji, tasarım, altyapı ve hepsinden önemlisi yetişmiş insan kaynağıyla birlikte Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sunacak sivil alanlarda çözümler üretiyor. Akıllı şehirler alanında da çalışmaları bulunan ASELSAN, özellikle akıllı ulaşım sistemleri, akıllı enerji ve akıllı şehir yönetim sistemleri alanlarında faaliyet gösteriyor ve farklı belediyeler ile iş birliğini sürdürüyor.

Daha modern ve yaşanılabilir kentler için akıllı ulaşım, akıllı enerji gibi uygulamaları ve dijital çözümleri içeren akıllı şehirler konsepti, son dönemde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Kent sakinlerinin de karar mekanizmalarının içinde yer aldığı, kurulan finans modeli ile sürdürülebilirliği sağlanmış, çevreye olumsuz etkilerin en aza indirildiği şehirler, önümüzdeki dönemde belediyeler için öncelikli alanlar olacak.

Proje kapsamında ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, bilgi birikimleri ve yeteneklerini birleştirerek, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi hedefiyle birlikte çalışacak. Ortak yürütülecek faaliyetler arasında akıllı ulaşım, akıllı enerji gibi yeni nesil akıllı şehir çözüm önerileri, dijital teknolojiler ile desteklenen sosyal programlar ve kullanıcı katılımını da içeren akıllı şehir çözümleri ile Konya'ya özel, yerel çözümlerin tavsiye edilmesi de bulunmakta.