SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı. Bando ekibi çaldığı marşlarla yolculara keyifli anlar yaşatırken, havalimanında bulunan yolculara Türk bayrakları dağıtıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları, yolculara terminal girişinde Türk Bayrağı dağıttı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'nde 3 saat boyunca 'Bando Türk' ekibinin bando dinletisi yapıldı. Dinletiye, havalimanı çalışanları ve yolcular ellerindeki Türk Bayraklarıyla büyük bir coşkuyla eşlik etti. Kimi yolcular ise o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

'ÇOK GÜZEL BİR KUTLAMA HAVASI VAR'

Antalya'da düzenlenen 'Cumhuriyet Kadınları' etkinliğine gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen oyuncu Wilma Elles, 'İlk defa Cumhuriyet Bayramı'nda havalimanındayım. İnanılmaz güzel dekore edilmiş. Müzikler çalındı. Çok güzel bir kutlama havası vardı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

Öte yandan havalimanına gelen yolcular, iç hatlar 2. güvenlik kontrol noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu alanda hatıra fotoğrafı çektirerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.