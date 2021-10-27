Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeme içme alanlarında 300 lira veya üzerinde harcama yapanlara 1 günlük ücretsiz otopark hizmeti sunacak.

İSG açıklamaya göre, fırsattan yararlanmak isteyen yolcular, terminal giden ve gelen yolcu katı yeme-içme alanlarında yapacakları 300 TL ve üzeri harcamalarına ait fiş veya faturalarını otopark ödeme gişesinde ibraz ederek İSG katlı otoparkından 1 gün ücretsiz faydalanabilecek.

Ayrıca ISG Airport Hotel de 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 4 gün konaklayan misafirlerinden 3 günlük ödeme alıp 1 gün ücretsiz konaklama fırsatı sunacak ve oteldeki tüm yeme-içme harcamalarında yüzde 10 indirim yapacak.

Ayrıca otel restoranında 350 TL harcama yapan misafirler de aynı tarihler arasındaki seyahatlerinde kullanılmak üzere 2 kişilik ücretsiz hızlı geçiş (Fast Track) hakkı elde edecek.

sabihagokcen.aero/kampanyalar/ucretsiz-otopark adresinden kampanyalarla ilgili bilgi alınabiliyor.