Üye Girişi
Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı - Son Dakika

Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

08.10.2021 12:00
Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 9 aylık yolcu rakamları belli oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 9 aylık yolcu rakamları belli oldu. Buna göre yılın ilk 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 17 milyon 634 bin yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu yılın ilk 9 ayında kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 oranında artış gösterdi. Geçen yıl ilk 9 ayda Sabiha Gökçen'den geçen yolcu sayısı 12 milyon 399 bin olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ocak-eylül dönemindeki iç hat yolcu sayısı 12 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 5.6 milyon oldu.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 45 ARTTI

Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 45 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 41 arttı. Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş yapan yolcu sayısı ise 2.7 milyon oldu. 2021 yılı ocak-eylül döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise ilk 9 ayda toplam uçuş sayısı 124 bin 574 olurken, geçen yıl aynı döneme ilişkin toplam uçuş sayısındaki artış yüzde 43 olarak gerçekleşti.


Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak 11:58 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu 11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı 10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi         
11:58
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı         
11:00
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var         
09:53
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement