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Sabotaj iddiaları ile gündeme gelen yangın bacadan çıkmış - Son Dakika

Sabotaj iddiaları ile gündeme gelen yangın bacadan çıkmış

26.10.2021 16:07
Sabotaj iddiaları ile gündeme gelen yangın bacadan çıkmış

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ressam Gökçe Erhan'a ait evde geçtiğimiz Cumartesi günü çıkan yangınla ilgili basında ve özellikle sosyal medyada çıkan sabotaj iddialarıyla ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ressam Gökçe Erhan'a ait evde geçtiğimiz Cumartesi günü çıkan yangınla ilgili basında ve özellikle sosyal medyada çıkan sabotaj iddialarıyla ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi Gökçesu mevkiinde 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 19: 55'te alınan ev yangını ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, Gökçe Erhan adlı şahsa ait iki katlı ev itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu yangınla ilgili araştırma yapmak üzere Jandarma tarafından görevlendirilen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ilk incelemesinde; yangının başladığı sırada ev sahibi Gökçe Erhan'ın evde bulunduğu tespit edilmiştir. Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde yangının evin arkasındaki baca kısmından küçük çaplı başladığını, evdeki bilgisayarlarını tahliye ederken yangının büyüdüğünü, kendisinin şüphelendiği veya şikayetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Timinin topladığı deliller çerçevesinde soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir" denildi. - TRABZON

Cumartesi, Sürmene, Trabzon, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sabotaj iddiaları ile gündeme gelen yangın bacadan çıkmış - Son Dakika


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