Sadece hayat kurtarmıyor, deniz diplerini de temizliyorlar - Son Dakika

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nın özel dalış timleri, sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi olaylarda hayat kurtarmanın yanı sıra denize atılan atık ağları da dipte tespit edip yüzeye çıkararak çevre temizliği yapıyor. DHA'nın görüntülediği eğitimlerde dayanıklılığını arttıran ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı özel dalış timleri, birçok zor görevde yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Olası göçmen botu facialarında kaçak göçmenlerin imdadına ilk yetişen ekiplerden olan dalış timleri, tekne kazalarında veya boğulma tehlikesi geçiren kişilerin arama- kurtarma çalışmalarına katılıyor. Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri denizlerin yanı sıra göl, gölet, baraj ve akarsularda da görev yapıyor. Sel, deniz kazaları, boğulmalar gibi çeşitli olaylarda arama kurtarma görevini icra eden ekipler, suçun ve suçlunun aydınlatılmasında da etkin görev alıyor. Su altında ceset, suç aleti, delil toplama konularında da uzmanlaşan ekip, zamana karşı yarışıyor. Hız ve çevikliklerini her daim üst seviyede tutmak için ekipler eğitimlerini sürdürüyor. Üzerlerindeki 35 kiloluk tüplerle dalış yapan ekipler, kullandıkları insansız su altı robotu, su altı intikal aracı (su altı scooter) ve insansız cankurtaran aracı gibi cihazlardaki pratiklerini de arttırıyor. Saatte 40 knot (75 km) hız yapan Sahil Güvenlik botları ile olaylara kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, bu botla manevra eğitimleri de yapıyor.

'EKİPLER OLASI KURTARMA ANLARINA HAZIRLIK YAPIYOR'DHA'nın görüntülediği eğitimlerde tim personeli koşu, palet vurma, barfiks ve şınav gibi fiziki antrenmanlarla dayanıklılığını arttırıyor. Ardından çeşitli senaryoları icra edip olası kurtarma anlarına hazırlık yapıyor.Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği bir senaryoda, tur teknesinden düşen kişi için harekete geçildi. İlk olarak Sahil Güvenlik botuyla, sudaki kişinin yanına ulaşıldı. Ardından bottan atlayan 2 dalgıç, boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi, bölgeye gelen sürat botuna çıkardı. Sürat botu, bu kişiyi tedavisi için hastaneye götürülmek üzere karaya ulaştırdı.Bir diğer senaryoda da denize atılan ve içerisinde uyuşturucu olduğu ihbar edilen şüpheli bir paketin tespiti ve bulunduğu noktadan alınması için harekette geçildi. Bölgeye gelen ekipler, insansız su altı robotu (ROV) ile ihbarda şüpheli paketin bulunduğu noktayı deniz yüzeyinde belirledi. Bir dalgıcın inemeyeceği 300 metreye kadar dalış kapasitesine sahip ROV cihazıyla dibe inildi. Ardından cihazın tutucu kolu ile şüpheli paket yüzeye çıkarıldı.DENİZ DİPLERİNİ DE TEMİZLİYORLAR

Arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra Sahil Güvenlik timleri, aynı zamanda deniz diplerini de temizliyor. Özellikle balıkçıların denize av için attıkları ve deniz diplerin düşen, doğal yaşamı tehdit eden metrelerce uzunluktaki ağlar timler tarafından temizleniyor.