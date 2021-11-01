Safran bitkisi projeyle geleceğe taşınacak - Son Dakika

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran "Safranda Hayat Var" projesiyle geleceğe taşınacak.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safranın geleceğe taşınması amacıyla "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" destekleme projeleri kapsamında Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Safranda Hayat Var" projesi hazırlandı.

Bu kapsamda safran tarlasında incelemelerde bulunan öğrencilere, bitkinin yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri ve sağlık yönünden faydaları anlatıldı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada, safranın kimya, boya, gıda ve kozmetik sanayisinin yanı sıra tıp alanında da kullanılan bir bitki olduğunu belirtti.

Proje doğrultusunda farklı kurumlarla iş birliği yapılıp eğitim öğretimin okul dışı faaliyetlerle çeşitlendirilmesinin sağlanacağını aktaran Gümüş, "Safran hakkında derinlemesine bilgi verilirken, farklı disiplinler aracılığıyla hedef kitlenin sosyal, iletişim, düşünme, araştırma ve öz yönetim becerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.