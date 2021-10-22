'Safran' bitkisinin hasat mevsimi başladı - Son Dakika

Seyitgazi'nin Sancar mahallesinde safran yetiştiriciliği yapan Nail Şenyiğit (nam-ı değer Nail Dede) 2021 yılı safran hasadına başladı. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Nail Dede'yi hasat zamanı ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Tepe: ' Ülkemizde 'Safran Yetiştiriciliği' denildiğinde aklımıza Safranbolu geliyor ve hakkıyla yetiştiriciliğini yapıyorlar. Bizlerde safran yetiştiriciliği konusunda kendimizi geliştiriyoruz. İlçemizde yıllardır safran yetiştiriciliği yapılıyor, safran yetiştirmekle de kalmayıp kolonyası, yağı ve lokumu gibi ürün çeşitliliklerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay Seyitgazi Belediyesi olarak stant açarak katıldığımız İstanbul Tarım Fuarı'nda oldukça ilgi gören tıbbi ve aromatik bitkilerimizden bir tanesi safran oldu. Bizlerde bu konuda yetiştiriciliğini yapan Nail abimize Seyitgazi Belediyesi olarak destek vereceğiz.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ' Milli ekonominin temeli tarımdır' düşüncesini kendimize ilke edinerek hem kendi tarım arazilerimizi ekiyoruz hem de Seyitgazi Belediyesi olarak üretime ve üreticiye destek olmaya devam ediyoruz. 'şeklinde konuştu.