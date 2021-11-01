Safranbolu Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesince başlatılan "Kış Gelmeden Sen Gel" kampanyasına hayırseverlerin bağışladığı yakacaklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Başkan Elif Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun manevi olarak da korumada öncü olduğunu belirterek, "Bu güzel ilçe, insani değerlere verdiği önemle de adına yakışanı her zaman yapmıştır. 'Kış gelmeden sen gel' dediğimizde biliyorduk ki halkımız ihtiyaç sahibinin yanında olacaktır. Bu nedenle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye ilanları ARESO mobil uygulamasında

Safranbolu Belediyesi, ilçe halkının belediyeye ait ilanlara ulaşabilmesi için ARESO mobil uygulaması oluşturdu.

Vatandaşlar, bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek belediye ilanlarını dinleyebilecek.

Asfalt çalışmaları sürüyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, ilçe genelinde 10 bin metrekare alana desenli asfalt serdi.

Belediye Başkanı Elif Köse, asfalt serme ve kaldırım yenileme çalışmalarının sürdüğünü, 10 bin metrekarelik alana desenli asfalt uygulandığını bildirdi.