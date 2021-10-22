SAFRANBOLU'DA HASAT FESTİVALİ - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Safran Hasadı Festivali başladı. Festivalde vatandaşlara safranlı macun ve zerde tatlısı dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 5'incisi düzenlenen Safran Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Karabük Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Babasultan Mahallesi'nden başlayan yürüyüş Kazdağlı Meydanında sona erdi. Yürüyüşün ardından konuşan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, "Kentimize ismini veren safran bitkisinin 5. hasat festivali şehrimizin turizminin ilerlemesinde ve bu konudaki gayretlerin sonucunu almamız konusunda hepimiz sevindirecektir.' dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise festivalin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, 'İlimizde safran üretimi 29 çiftçimizle 8 köyümüzde 58 dekarlık bir alanda üretimi yapılmakta. Tahmini 25-27 kilogram civarında bir safran hasadı bekliyoruz. Her geçen yıl bu üretim artıyor. Bu önümüzdeki süreçte çok daha artarak devam edecek.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival etkinlikleri kapsamında Safranbolu halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi düzenlendi. Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili "Cinci Hoca" vatandaşlara safranlı macun dağıttı. Ardından kazanlarda kaynatılan zerde tatlısı vatandaşlara dağıtıldı.