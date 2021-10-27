SAĞLIĞINA KAVUŞAN ALİ'NİN SÜNNET DÜĞÜNÜ HEDİYELERİ SMA HASTASI LİNA'YA - Son Dakika

AMASYA'da 2 yaşındayken Mukopolisakkaridoz (MPS) Tip 1 tanısı konulan ve uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ali Ufuk Aylak'ın (9), pelerin giyip, kılıç kuşanarak araç konvoyunun oluşturulduğu sünnet düğünü hayali gerçek oldu. Ali'nin hayalini gerçekleştiren ailesi, düğün hediyelerini ise SMA hastası olan Lina bebeğe hediye etti. Emel Aylak, Oğlumun hayalini gerçekleştirirken, SMA tip 1 hastası Lina bebeğe destek olmak istedik dedi.

Kentte yaşayan Ali Ufuk Aylak'a, 2 yaşındayken ender görülen bir lizozomal depo hastalığı olan MPS Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi sürecinde Ali'ye kemik iliği nakli yapıldı. Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ali'nin tek hayali olan pelerin giyip, kılıç kuşanarak araç konvoyunun yapıldığı sünnet düğünü için ailesi kolları sıvadı. Sünnet düğünü öncesi aile, davetlilere küçük bir bilgi notu gönderdi. Notta, 'Ali Ufuk'un hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Hediye ve nakit katkılarınız ise Amasyalı kardeşimiz SMA Tip 1 hastası olan Lina'ya ve Samsun'da 'Bir Gülücük Her Şeye Değer Derneği' aracılığıyla ihtiyacı olan hasta kardeşlerimize ulaştırılacaktır' denildi. Aylak ailesi, 24 Ekim'de önce sünnet düğününü yaptı. Ardından da sünnet düğününde verilen hediyeler, Amasya'da yaşayan 4 aylık SMA hastası Lina bebeğinin ailesine ulaştırıldı.

'LİNA BEBEĞE DESTEK OLMAK İSTEDİK'

Herkese örnek olmak istediklerini ifade eden Emel Aylak, Oğlumuz MPS Tip 1 hastası. Uzun süre tedavi gördü, 2 yaşındayken kemik iliği nakli oldu. Şu anda gayet sağlıklı. Oğlumun, bir hayali vardı. Pelerin giyip, kılıç kuşanıp, arabayla konvoyun yapıldığı bir sünnet düğünü istiyordu. Biz de bu dileğini yerine getirmeye çalıştık. Oğlumun hayalini gerçekleştirirken, Amasyalı SMA tip 1 hastası olan Lina bebeğe destek olmak istedik. Misafirlerimizin de katkılarıyla sünnet düğününde gelen hediyeleri, Lina bebeğe bağışlamak istedik. Bizim oğlumuz mutlu olurken, hasta olan ve hastanede yatan kardeşlerimizin de mutlu olmasını istedik. Amacımıza ulaştık, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Mutluluğunu ifade eden Ali Ufuk da bir diğer hayalinin ise polis ve süper kahraman olup, hırsızları yakalamak olduğunu söyledi.

'ÇOK DUYARLI BİR DAVRANIŞ'

Düğüne katılan Ali Ufuk'un sınıf öğretmeni Seyhan Ferahoğlu, duyarlı davranışı için aileyi tebrik ederek, Bugün burada velilerimle birlikte Ali Ufuk'un uzun süredir hayalini kurduğu sünnet eğlencesine katılarak, onun heyecanına ortak olduk. Hem Ali Ufuk'un hayali gerçek oldu hem de SMA hastası olan Lina bebeğin tedavisine katkıda bulunuldu. Gerçekten çok duyarlı bir davranış diye konuştu.

'LİNA'YA UMUT OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Lina bebeğin annesi Gülay Çulha, Lina'ya umut oldukları için çok teşekkür ederim, düşünmeleri bile bizim için yeterli. Çocukların kalbi daha büyük. Ali Ufuk çocuk olmasına rağmen Lina'yı düşünmesi bizi çok mutlu etti. Lina bebeğimizin küçüğünden büyüğüne, yaşlısından gencine birçok destekçisi var. Bunlardan bir tanesi de Ali Ufuk. İnşallah Ali Ufuk'un da hayali gerçek olsun, annesi, babası ve sevdikleriyle mutlu ve sağlıklı bir ömrü olsun. Ali Ufuk, diğer insanlara örnek olsun. Herkes düğünlerde, organizasyonlarda ve davetlerde bu çocukların sesini duyurmak için anonslar yaparak bizim gibi ailelere umut olabilirler. Hem maddi hem de manevi destek verdikleri için Emel Hanım ve Sadık Bey'den Allah razı olsun dedi.