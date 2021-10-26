"Sağlığınız, Elinizin Altında" - Son Dakika

Ekim ayı tüm dünyada kadınlarda sık görülen ve erken tanısı çok önemli olan meme kanseri ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalığın artmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir aydır. Bu dönemde Menteşe Belediyesi olarak "Sağlıklı Toplum, Sosyal Belediye" projesi kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan 20 yaş üstü kadınlara eğitimler düzenleniyor. "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Göktepe Mahallesinde yaşayan kadınlara meme kanserinde erken tanının önemi, belirtileri, kendi kendine meme muayenesi, kadınlarda sık görülen kanserler ve tarama yöntemleri hakkında Menteşe Belediyesi sağlık ekibi tarafından bilgiler verildi.Menteşe Belediyesi sağlık ekipleri tarafından yapılan eğitimler sonrasında kadınların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

Sosyal bir belediye olarak vatandaşların sağlığıyla da yakından ilgilendiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Belediyeler olarak vatandaşlarımızın sağlığı bizler için önemli. Çünkü her şeyin başı sağlık.Pandemidöneminde bunu çok daha iyi anladık. Bu kapsamda başlattığımız 'Sağlıklı Toplum, Sosyal Belediye' projemize tüm hızıyla devam ediliyor." dedi.