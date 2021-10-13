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Sağlık Bakanı Koca: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı"

13.10.2021 08:32
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı' - Son Dakika


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