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Sağlık çalışanları Manisa'da 7 bin 500 gebeden yarısını aşıya ikna etti - Son Dakika

Sağlık çalışanları Manisa'da 7 bin 500 gebeden yarısını aşıya ikna etti

15.10.2021 11:02
Sağlık çalışanları Manisa'da 7 bin 500 gebeden yarısını aşıya ikna etti

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları, il genelindeki 7 bin 500 hamileye tek tek ulaşarak bunlardan yaklaşık 4 binini kısa sürede aşıya ikna etti.

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları, il genelindeki 7 bin 500 hamileye tek tek ulaşarak bunlardan yaklaşık 4 binini kısa sürede aşıya ikna etti.

Kovid-19 salgınında riskli grupta yer alan hamilelerin, son dönemde delta varyantıyla hastaneye yatışlarında artış görülüyor. Uzmanlar, Kovid-19'un gebelerde bu yıl daha ağır bir tablo çizdiği için sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Birçok kentte olduğu gibi Manisa'da da sağlık çalışanları hamilelerin aşılanmasına yönelik çalışma yürütüyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aşı olmayan 7 bin 500 gebeye ulaştı. Sağlık çalışanları; aile sağlığı merkezleri, hastanelerin kadın doğum poliklinikleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla yoğun bir ikna sürecine girdi.

Böylece kısa sürede 7 bin 500 hamileden yaklaşık 4 bininin aşı olmaları sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, AA muhabirine, il genelinde 9 bin civarında anne adayının olduğunu, bunlardan da 7 bin 500'ünün Kovid-19'a karşı aşı yaptırmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Anne adaylarının aşılanmasına öncelik verdiklerini dile getiren Erkuş şöyle konuştu:

"Hamilelerde ya da bebeklerinde Kovid-19 kaynaklı vefatlar bizleri çok üzüyor. Anne adaylarının bir kısmının evine gittik, bazılarını tek tek aradık ve onları ikna ettik. Kafalarındaki soru işaretlerini cevaplandırdık. Böylece bu 7 bin 500 anne adayımızın şu anda 4 bin civarındaki kısmının aşılamasını gerçekleştirdik. Kalan hamileleri ikna sürecine devam ediyoruz. Aşılama sürecini anlatmamız, kadın doğum uzmanlarının da konu hakkındaki bilgilendirmeleri bunda etkili oldu. Şu anda aşı olmayan anne adayları yine takip ediliyor. Bu anne adayları ile aşı olana kadar görüşülüyor."

Aşısını olmayan bir hamilenin entübe edilmekten son anda kurtarıldığını hatırlatan Erkuş, doğumunu sorunsuz şekilde yapan annenin ise çocuğunu kucağına aldıktan sonra "Keşke aşı olsaydım" dediğini anlattı.

Hamile kadın doğum uzmanından aşı önerisi

Manisa'daki özel bir hastanede çalışan ve 8 aylık hamile olan kadın doğum uzmanı Belgin Koçak Yurdakul da Kovid-19'a karşı aşılarını olduğunu belirterek tüm hamilelere aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Gebelikte aşı olmanın önemini anlatan Yurdakul, "Aşımı 20. haftamda yaptırdım. İkinci dozumu da yaptıracağım. Bununla ilgili bebeğim ve gebeliğimin takibinde herhangi bir gelişme geriliği gibi hiçbir sorun yaşamadım. Gebelikte herkesin aklında soru işaretleri mevcut. En çok bize 'Aşı olunur mu?' sorusu soruluyor. Biz de 12. haftadan sonra olunabileceğini söylüyoruz. Emziren bayanlara da aşıyı mutlaka öneriyorum. 'Bebeğe zararı olur mu?' sorusu da geliyor. Aşı yaptırdığınız takdirde bebek antikorlu olarak doğacaktır." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Manisa, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları Manisa'da 7 bin 500 gebeden yarısını aşıya ikna etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanları Manisa'da 7 bin 500 gebeden yarısını aşıya ikna etti - Son Dakika
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