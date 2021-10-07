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Sağlık personellerine yardımcı olacak cihazla TEKNOFEST'te derece elde ettiler - Son Dakika

Sağlık personellerine yardımcı olacak cihazla TEKNOFEST'te derece elde ettiler

07.10.2021 10:06
Sağlık personellerine yardımcı olacak cihazla TEKNOFEST'te derece elde ettiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Şafak Göksu salgın döneminde sağlık personeline yardımcı olması adına geliştirdiği "Izero" ile TEKNOFEST 2021'de üçüncü olmanın gururunu yaşıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Şafak Göksu salgın döneminde sağlık personeline yardımcı olması adına geliştirdiği "Izero" ile TEKNOFEST 2021'de üçüncü olmanın gururunu yaşıyor.

Cep telefonu yardımıyla uzaktan kontrol edilebilen, üç boyutlu yazılımı, yapay zekası, mini bilgisayarı ile kamera gibi bileşenleri bulunan "Izero", hastaneye gelen vatandaşın ateş ve nabzını ölçerek, hastanın doktora yaklaşmadan sağlık şikayetlerini alarak hizmet verilmesini sağlıyor.

Izero, üzerindeki sensörle maske takmayan kişileri algılıyor ve maske, sosyal mesafe uyarısında da bulunuyor.

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım kategorisinde üçüncülük elde eden KSÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mustafa Şafak Göksu ile proje danışmanı Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alkan başarılarını ziyaret ettikleri KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı.

Başarısından dolayı "Robovision" takımını tebrik eden Can, üniversite olarak Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

"Danışmanlığını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alkan ve takım kaptanlığını Mustafa Şafak Göksu'nun yaptığı Izero isimli yapay destekli robot Kovid-19 sürecinde etkileşimli kayıt, maske kontrolü, nabız ve buna benzer ölçümler yapabilen sağlık sektöründe izolasyon ve tasarruf sağlayacak özelliklere sahip robotumuz üçüncü olmuştur. Bunun üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Ben inanıyorum ki diğer yarışmalarda birinci olacak nitelikte bir çalışma. Üniversitemizde benzer buluşlar, teknolojiler, robotlar ve yeni prototipler ortaya çıkacak ben bundan kesin eminim. Hocamızı ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Üniversitede Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Mustafa Şafak Göksu da TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda birinci olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Cihaz hakkında bilgi veren Göksu, şunları kaydetti:

"Tamamen 3 boyutlu yazıcı ve kendi ürettiğimiz materyallerle devre kartlarıyla bu projeyi geliştirdik. Zaten robotun üzerinde birçok özellik var. Robotumuzda 2 tane yapay zeka modeli var. Hocam Ahmet Alkan'la beraber bu modelleri geliştirdik. Bunlardan biri maske kontrolü yapabilen yapay zeka. Bunun yanında ses tanıma özelliğine sahip bir yapay zeka var. Biz robotu sadece hareketli değil de sabit kullanım için de tasarladık. Hastane girişlerinde sağlık çalışanları her hangi bir tehlikeye maruz kalmadan, hastalara yaklaşmadan bazı tetkikleri yapabilmesini sağladık. Örneğin ses kaydı yaparak vatandaşın adını soyadını ve kimlik numarasını alarak sunucuya yolluyor ve ilk muayenesini yapıyor. Bu ilk muayenede ateş çok önemli. Hastanın ateş ve nabzını ölçerek sunucuya aktarıyor. Sağlık alanında ilk projem."

Prof. Dr. Ahmet Alkan da öğrencisini başarısından dolayı tebrik ederek cihazın sağlık alanında ciddi katkılar sağlayacağını ve üreticilerden destek beklediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Can, başarılarından dolayı Göksu ve Alkan'ı tebrik ederek hediye takdim etti.

Yüksek Lisans, Mustafa Şafak, Ahmet Alkan, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık personellerine yardımcı olacak cihazla TEKNOFEST'te derece elde ettiler - Son Dakika


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