Sağlık-Sen heyeti, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal ile bir araya geldi.

Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine getirilen Sabgatullah Anmal'ı ziyaret etti.

Anmal'a görevinde başarılar dileyen Yalçın, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Daire Başkanlığına atanan eski Müdür Giyasettin Ucaş'a da bugüne kadar yaptığı özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.