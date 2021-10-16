Sağlık-Sen, sendikasız sağlık çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum olmamasını istedi - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, toplu sözleşme ikramiyesinin yıllık 1600 liraya çıkarıldığını ve bu hakkın Ocak 2022'de yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, herhangi bir sendikaya üye olmayan sağlık çalışanlarına, "Toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum olmayın" çağrısında bulundu.

Durmuş, yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası önemli kazanımlara imza attıklarını ve bunlardan birinin toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkarılması olduğunu bildirdi.

İkramiyenin 6 ayda bir artacağını ve 2023'te 500 lirayı bulacağını belirten Durmuş, "Gerek Memur-Sen gerekse Sağlık-Sen olarak bunun için öteden beri çok yönlü bir mücadele verdik. Nihayet hedefimize ulaştık. Artık sendikalı olmak çok daha değerli hale geldi. Bu kazanım sayesinde Sağlık-Sen'e üye olan sağlık çalışanlarının ücretlerine yılda 1600 lira ek gelir yansıyacak." bilgisini verdi.

Her sağlık çalışanının bu haktan yararlanmasını istediklerini ifade eden Durmuş, "Toplu sözleşme ikramiyeleri üçer ay arayla ödeniyor. İlk ödeme ocak ayında yapılacak. O yüzden ocak, şubat ve mart aylarını içeren 400 liralık bu ikramiyeden yararlanabilmek için herhangi bir sendikaya üye olmayan çalışanların Ocak 2022'den önce sendikamıza üye olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Herhangi bir sendikaya üye olanların da haktan yararlanamadığını aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Bu haktan yararlanabilmek için üye olunacak sendikanın hizmet kolundaki toplam çalışan sayısının yüzde 1'inden fazla üyeye sahip olması gerekiyor. Hali hazırda bu durumda olup da yani Sağlık-Sen dışında herhangi bir sendikaya üye olanlar, en son 15 Aralık'a kadar bize üye olmalılar. Geç kalırlarsa 2022'nin ilk üç ayı için verilecek 400 lirayı alamazlar. Herhangi bir sendikaya üye olmayanlar için geçerli tarih ise 31 Aralık'tır. Sendika üyesi olmayanlar o tarihe kadar bize üye oldukları takdirde 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesi kazanacaklar."

Sağlık-Sen'in 250 bini aşan üye sayısıyla tek yetkili sendika olduğunu belirten Durmuş, "Kapımız, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına açık. Sendikal kazanımların yegane adresi Sağlık-Sen'dir. Toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya yükselmesini sağlayan da biziz. O nedenle herkesin sendikamıza üye olmasını istemek en doğal hakkımız. Sağlık çalışanlarının hak mahrumiyeti yaşamalarını istemiyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum olmayın." değerlendirmesini yaptı.