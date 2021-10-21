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SağlıkKent Konutları'nda kura çekimi heyecanı yaşanacak - Son Dakika

SağlıkKent Konutları'nda kura çekimi heyecanı yaşanacak

21.10.2021 15:52
SağlıkKent Konutları'nda kura çekimi heyecanı yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda ilimizde görev yapan sağlık personeli için SağlıkKent Konutları projesini hayata geçiriyor.

30 Eylül'de lansmanı yapılan, 23 Kasım'da ihalesi gerçekleştirilecek olan projede 27 Ekim Çarşamba günü kura heyecanı yaşanacak. Yapılacak 502 konut için 782 kişinin başvuruda bulunduğu SağlıkKent Konutları için Antikkapı'da saat 13.00'te noter huzurunda kura çekilişi yapılacak.

KURA ÇEKİLİŞİ 27 EKİM'DE

Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir'dan sağlık çalışanlarının kendileri konut yapılaması talebi gelmişti. Bu talebi değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilimizde görev yapan kamu ve özel sektördeki sağlık personelinin yararlanması için Kent Konut tarafından konut yapılması kararı almıştı. Başkan Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçen Kent Konut, 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları almaya başlamıştı. Yapılacak 502 daire için ilimizdeki 782 sağlık çalışanı başvuruda bulundu. 502 daire için hak sahibi olanlar 27 Ekim'de yapılacak kura ile belirlenecek.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN 112 KİŞİ KURAYA GİRECEK

Öte yandan Kent Konut'un ilimizdeki sağlık çalışanlarına yönelik hayata geçireceği SağlıkKent Konutları'ndan kamu personelinin yanı sıra gerekli şartları taşıyan özel sektördeki sağlık çalışanları da yararlandı. A tipi engelli vatandaşların başvuruları hariç, geçerli başvuruların önemli bir bölümü özel hastane ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personelden oluştu. 27 Ekim'de yapılacak kura çekilişine katılacak olan başvuru sahiplerinden 112'si halen özel sektördeki sağlık çalışanlarından oluşuyor.

36 BİN METREKARELİK ALANDA

Proje, Kartepe Kent Meydanı'na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.

EKOLOJİK BİNALAR OLACAK

Dairelerin her biri 69 ile 135 metrekare arasında değişiyor. 2 bin 100 metrekare ticaret alanı mevcut. Projede yeşil alan bol bırakılarak ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suları toplanacak. Yağmur suları tekrar kullanılacak. Bu geri kazanım sayesinde site sakinleri düşük aidat ödeyecek. Elektrikli araçlar için batarya dolum merkezi olacak.

255 BİNDEN BAŞLIYOR

Fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Projeden daire alacak olan sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,06 kar payı oranında konut kredisi kullanabilecek.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 5 İNDİRİM

Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel SağlıkKent Konutları'nda kura çekimi heyecanı yaşanacak - Son Dakika


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